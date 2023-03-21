В МИД РФ заявили о желании 16 стран присоединиться к БРИКС
21 марта 202317:29
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что к БРИКС желают присоединиться 16 стран, сообщает ТАСС.
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21 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru