Лавров: страны БРИКС обсудят вопрос создания собственной валюты

На саммите БРИКС в конце августа 2023 года страны-участники обсудят вопрос создания собственной валюты в рамках объединения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Луанде, сообщает ТАСС.

По словам главы МИД РФ, об этом пойдет речь на саммите БРИКС, который состоится в Южно-Африканской Республике.