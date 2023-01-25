Лавров: страны БРИКС обсудят вопрос создания собственной валюты
На саммите БРИКС в конце августа 2023 года страны-участники обсудят вопрос создания собственной валюты в рамках объединения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Луанде, сообщает ТАСС.
По словам главы МИД РФ, об этом пойдет речь на саммите БРИКС, который состоится в Южно-Африканской Республике.
Лавров напомнил, что на этот саммит приглашается группа африканских стран, в том числе и Ангола.
«Именно в этом направлении идут инициативы, которые совсем недавно, буквально на днях прозвучали, о необходимости подумать о создании собственных валют в рамках БРИКС, в рамках Сообщества латиноамериканских и карибских государств», - отметил Лавров.
Ранее Сергей Лавров заявил, что БРИКС может превратиться в объединение 15-17 стран, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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