Лавров: страны БРИКС обсудят вопрос создания собственной валюты

На саммите БРИКС в конце августа 2023 года страны-участники обсудят вопрос создания собственной валюты в рамках объединения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Луанде, сообщает ТАСС.

По словам главы МИД РФ, об этом пойдет речь на саммите БРИКС, который состоится в Южно-Африканской Республике.

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Лавров напомнил, что на этот саммит приглашается группа африканских стран, в том числе и Ангола.

«Именно в этом направлении идут инициативы, которые совсем недавно, буквально на днях прозвучали, о необходимости подумать о создании собственных валют в рамках БРИКС, в рамках Сообщества латиноамериканских и карибских государств», - отметил Лавров.

Ранее Сергей Лавров заявил, что БРИКС может превратиться в объединение 15-17 стран, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СаммитВалютаБриксСергей Лавров
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