В МИД РФ заявили о недостатках избирательной системы США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские власти внимательно следят за подведением итогов президентских выборов в США, сообщает пресс-служба ведомства.



На брифинге 5 ноября Захарова отметила, что кандидаты в американские президенты Дональд Трамп и Джо Байден идут «с минимальным отрывом», при этом оба уверены в победе. Также она напомнила, что кроме президента избираются губернаторы 11 штатов, 35 сенаторов, полный состав (435 членов) палаты представителей.



Ранее действующий президент США Дональд Трамп заявил о возможных фальсификациях в ряде штатов, в связи с чем он намерен инициировать судебные иски. По словам Захаровой, из-за этого процесс определения результатов «может затянуться».



Официальный представитель российского дипведомства также сообщила, что важными этапами президентских выборов в США являются голосование членов коллегии выборщиков, которое пройдёт 14 декабря, и утверждение его итогов Конгрессом.

Захарова отметила, что президентские выборы 2020 года «продемонстрировали очевидные недостатки американской избирательной системы», однако граждане США «заслуживают, чтобы их голоса были учтены надлежащим образом».

Официальный представитель МИД выразила надежду, что президент США будет избран «в полном соответствии с американской конституцией» и выборы не станут причиной «массовых беспорядков».

Также Захарова напомнила, что в Москве уже неоднократно говорили о готовности к конструктивному взаимодействию с президентом США, независимо от итогов выборов.

Президентские выборы в США прошли во вторник, 3 ноября. За кабинет в Белом Доме борются действующий глава государства Дональд Трамп и кандидат от демократической партии Джо Байден. Официальные результаты голосования ещё не объявлены, но оба кандидата заявили о своей победе.

