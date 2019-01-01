В МИД РФ прокомментировали ситуацию с визами сотрудников Англо-американской школы

В МИД России прокомментировали публикацию в The New York Times, в которой утверждалось, что Москва якобы отказалась выдавать визы новым сотрудникам Англо-американской школы в Москве.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что учителя американской школы приезжают в Россию с дипломатическими паспортами, но при этом работают в коммерческой структуре. В МИД России сложившуюся ситуацию назвали нонсенсом, передает RT.

Ранее The New York Times сообщила, что Москва отказалась выдать визы группе учителей Англо-американской школы, в которой обучаются дети дипломатов и бизнесменов. В издании связали это решение с похолоданием в российско-американских отношениях.

