В МИД РФ призвали ЕС и США не вмешиваться в дела Молдавии
Россия отмечает вмешательство Евросоюза и США в политические процессы в Молдавии и призывает воздержаться от этого, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Захарова подчеркнула, что российский МИД неоднократно обращал внимание на «явную политическую ангажированность» Брюсселя и Вашингтона. Дипломат считает, что подобное вмешательство приводит к еще большей поляризации общества в Молдавии, отмечает Газета.ру.
Захарова напомнила о принятии молдавским парламентом декларации, в которой депутаты отказались принимать решение Конституционного суда (КС) о роспуске законодательного органа. Кроме того, парламент отправил в отставку главу КС. В ЕС и США выразили «озабоченность» принятыми решениями.
Дипломат отметила, что призывы к депутатам уважать решения КС, при этом отсутствие уважения «к действиям законодателей» подтверждают, что для Брюсселя и Вашингтона важнее «геополитический вектор Кишинева».
Представитель МИД РФ призвала Запад не выходить за нормы дипломатической этики, сообщает РИА ФАН.
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