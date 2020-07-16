В МИД РФ пообещали помочь снять напряжение между Арменией и Азербайджаном
Российская Федерация задействует все возможности для урегулирования нового обострения на границе между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. Он пообещал сделать всё возможное для улучшения отношений между двумя соседними странами, передает ТАСС.
Ранее стало известно о возобновлении боёв на границе Азербайджана и Армении в товузском направлении. В Баку заявили об обстреле из крупнокалиберного оружия и минометов трёх сёл, там завязалось боестолкновение.
В свою очередь в Минобороны Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана попытались совершить диверсию, после чего начали обстреливать приграничные сёла. В Ереване утверждают, что подбили танк азербайджанской армии, а также уничтожили артиллерийские установки, из которых велся огонь по близлежащим населенным пунктам.
Ситуация на северном участке армяно-азербайджанской границы обострилась 12 июля. Баку и Ереван обвиняют друг друга в эскалации, есть потери с обеих сторон. Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался в феврале 1988 года по вопросу принадлежности Нагорного Карабаха.
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