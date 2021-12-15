В МИД России пообещали ответить на высылку дипломатов из ФРГ
Недружественные действия со стороны Германии не останутся без ответа. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, уже в ближайшее время будет сделано заявление по этому поводу.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил «Интерфаксу», что не считает справедливым ни сам приговор суда в отношении россиянина Вадима Красикова, ни объявления персонами нон грата сотрудников российского посольства в Берлине.
«Весь процесс был с большими "дырами" в доказательной базе, а вердикт оказался явно притянутым», - подчеркнул глава комитета Госдумы.
Слуцкий отметил, что сожалеет о таком начале взаимодействия с новым составом правительства ФРГ.
В министерство иностранных дел Германии пригласили в среду посла России в Берлине Сергея Нечаева и объявили двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата. Такое решение было принято после оглашения приговора по делу об убийстве в германской столице. Суд приговорил россиянина Вадима Красикова к пожизненному заключению. Судья установил, что обвиняемый прибыл в Берлин по поддельным документам и 23 августа 2019 года застрелил в парке Тиргартен Зелимхана Хангошвили, которого в России считают террористом. Суд постановил, что Красиков действовал по приказу Кремля, и был сотрудником служб госбезопасности.
Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил пожизненный срок для россиянина за убийство Хангошвили.
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