В МИД РФ оценили возможность выстраивания диалога с ЕС из-за cитуации с Навальным
Министерство иностранных дел РФ считает, что действия Евросоюза из-за cитуации с Алексеем Навальным являются «апогеем недружественных шагов», сообщает пресс-служба ведомства.
В министерстве отметили, что в 2020 году Евросоюз продолжил санкционную политику, подвергнув «россиян и бизнес противоправным ограничениям», а также «вмешивался во внутренние дела союзной нам Белоруссии».
«Действия ЕС действия в связи с так называемым отравлением Алексея Навального ставят под сомнение саму возможность выстраивания дальнейшего взаимодействия», - подчеркнули в ведомстве.
При этом в МИД РФ заявили, что Россия не намерена «вставать в позу обиженных» и разрывать оставшиеся каналы диалога с ЕС. В российском дипведомстве отметили «объективную востребованность терпеливой работы», необходимой для выстраивания «равноправного и взаимоуважительного сотрудничества с Евросоюзом, когда он будет к этому готов».
Навальному стало плохо 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Его госпитализировали после экстренной посадки в Омске, а позже перевезли в берлинскую клинику Charite. Немецкие специалисты сообщили, что оппозиционер был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», при этом российские специалисты диагностировали нарушение обмена веществ. После этого ЕС ввёл санкции в отношении российских чиновников.
Навальный, 17 января вернувшийся из Германии в Россию, был задержан после прилёта в аэропорту «Шереметьево». Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля.
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