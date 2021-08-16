В МИД РФ назвали условия исключения «Талибана» из списка террористов

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов объяснил, при каких условиях «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) может быть исключен из списка террористических и запрещенных организаций.

«Процедура может быть запущена тогда, когда Совет Безопасности ООН, принявший резолюцию о том, что они являются террористической организацией, примет обратную резолюцию», - сказал Кабулов РИА Новости.

По его словам, только после этого могут быть запущены соответствующие процессы, а на данный момент речь об этом идти не может.

В выходные талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Они заявили об окончании войны в стране и пообещали в ближайшее время определить форму правления в республике.

8 июля в Москву прибыла делегация катарского политического офиса «Талибана». В ходе переговоров талибы, в частности, просили российские власти об исключении из санкционного списка Совбеза ООН.

