В МИД РФ назвали хамством заявление Блинкена о роли ОДКБ в Казахстане
В МИД РФ прокомментировали заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о роли «русских» в Казахстане, назвав его хамством. Об этом сообщается в телеграмм-канале ведомства.
Ранее Блинкен, высказываясь о вводе миротворцев ОДКБ, заявил, что «когда в вам домой приходит Россия, то затем порой бывает сложно добиться ее ухода».
В российском МИД в ответ заявили, что в случае прихода американцев в дом «бывает сложно остаться в живых». В пример в ведомстве привели индейцев североамериканского континента, корейцев, вьетнамцев, иракцев и другие народы.
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