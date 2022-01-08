В МИД РФ назвали хамством заявление Блинкена о роли ОДКБ в Казахстане

Ранее Блинкен, высказываясь о вводе миротворцев ОДКБ, заявил, что «когда в вам домой приходит Россия, то затем порой бывает сложно добиться ее ухода».



В российском МИД в ответ заявили, что в случае прихода американцев в дом «бывает сложно остаться в живых». В пример в ведомстве привели индейцев североамериканского континента, корейцев, вьетнамцев, иракцев и другие народы.





