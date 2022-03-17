В МИД пообещали ответить на высылку российских дипломатов из Словакии

По её словам, подобные решения ведут к деградации двухсторонних отношений.

«На фоне демонизации Западом отношений с Россией такая политика... ведёт к деградации нашего сотрудничества», - подчеркнула Захарова.



Она добавила, что эта акция властей Словакии «не останется без ответа».

Ранее Захарова заявила, что Россия выходит из Совета Европы по собственной инициативе, сообщает RT.