В МИД пообещали ответить на высылку российских дипломатов из Словакии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в России разочарованы «очередным недружественным шагом со стороны властей Словакии», которые выслали трёх российских дипломатов, сообщает ТАСС.
По её словам, подобные решения ведут к деградации двухсторонних отношений.
«На фоне демонизации Западом отношений с Россией такая политика... ведёт к деградации нашего сотрудничества», - подчеркнула Захарова.
Она добавила, что эта акция властей Словакии «не останется без ответа».
Ранее Захарова заявила, что Россия выходит из Совета Европы по собственной инициативе, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru