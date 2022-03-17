В МИД пообещали ответить на высылку российских дипломатов из Словакии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в России разочарованы «очередным недружественным шагом со стороны властей Словакии», которые выслали трёх российских дипломатов, сообщает ТАСС.

В МИД ФРГ подтвердили объявление россиянина персоной нон-грата

По её словам, подобные решения ведут к деградации двухсторонних отношений.

«На фоне демонизации Западом отношений с Россией такая политика... ведёт к деградации нашего сотрудничества», - подчеркнула Захарова.

Она добавила, что эта акция властей Словакии «не останется без ответа».

Ранее Захарова заявила, что Россия выходит из Совета Европы по собственной инициативе, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДипломатыВысылкаСловакияРоссияМИД РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры