В МИД назвали бесперспективными попытки исключить Россию из ООН

В МИД отреагировали на сообщения зарубежных СМИ о том, что Запад может попытаться отозвать полномочия представителей России в ООН; внешнеполитическое ведомство назвало подобные заявления спекуляциями, подчеркнув, что «подобный сценарий заведомо нереализуем».

«Дело в том, что лишить Российскую Федерацию членства в Организации может лишь Генеральная Ассамблея ООН по рекомендации Совета Безопасности, постоянным членом которого, обладающим правом вето, является наша страна. Такая заведомо бесперспективная в случае с Россией процедура закреплена в статье 6 устава ООН, находящегося в общем доступе на официальном сайте ООН», — указали в МИД.

В ведомстве также отметили, что верительные грамоты, касающиеся полномочий постпреда РФ при ООН, подписываются президентом страны и вручаются генсекретарю организации. Для прекращения полномочий так же необходим подписанный главой государства документ, который передают в ООН перед отбытием дипломата на родину.

«Любые другие сценарии на эту тему, циркулируемые в СМИ, являются не более чем спекуляциями, оторванными от реальности», — заключили в МИД.

