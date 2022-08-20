В МИД назвали бесперспективными попытки исключить Россию из ООН
Попытки западных стран исключить Россию из ООН и отозвать полномочия представителей РФ заведомо бесперспективны, заявили в Министерстве иностранных дел России. Об этом сообщает РИА Новости.
В МИД отреагировали на сообщения зарубежных СМИ о том, что Запад может попытаться отозвать полномочия представителей России в ООН; внешнеполитическое ведомство назвало подобные заявления спекуляциями, подчеркнув, что «подобный сценарий заведомо нереализуем».
«Дело в том, что лишить Российскую Федерацию членства в Организации может лишь Генеральная Ассамблея ООН по рекомендации Совета Безопасности, постоянным членом которого, обладающим правом вето, является наша страна. Такая заведомо бесперспективная в случае с Россией процедура закреплена в статье 6 устава ООН, находящегося в общем доступе на официальном сайте ООН», — указали в МИД.
В ведомстве также отметили, что верительные грамоты, касающиеся полномочий постпреда РФ при ООН, подписываются президентом страны и вручаются генсекретарю организации. Для прекращения полномочий так же необходим подписанный главой государства документ, который передают в ООН перед отбытием дипломата на родину.
«Любые другие сценарии на эту тему, циркулируемые в СМИ, являются не более чем спекуляциями, оторванными от реальности», — заключили в МИД.
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