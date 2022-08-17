ООН работает с США и РФ по выдаче виз российской делегации на Генассамблею

Глава ООН Антониу Гутерриш находится в тесном взаимодействии с США и Рф по выдаче виз российской делегации на Генассамблею. Об этом сообщает ТАСС.

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В свою очередь, в Госдепе отметили понимание властями США особой обязанности по выдаче виз делегациям, планирующим принять участие в Генассамблее.

Ранее Путин утвердил состав делегации России для участия в работе 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, её возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Генассамблея ООН пройдет в сентябре.

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