ООН работает с США и РФ по выдаче виз российской делегации на Генассамблею
Глава ООН Антониу Гутерриш находится в тесном взаимодействии с США и Рф по выдаче виз российской делегации на Генассамблею. Об этом сообщает ТАСС.
В свою очередь, в Госдепе отметили понимание властями США особой обязанности по выдаче виз делегациям, планирующим принять участие в Генассамблее.
Ранее Путин утвердил состав делегации России для участия в работе 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, её возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Генассамблея ООН пройдет в сентябре.
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