Имеющегося у Украины вооружения хватит до конца лета 2025 года, заявила глава МИД Латвии Байба Браже. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, министр заявила, что Киев «имеет возможность продержаться все лето с имеющимся у него оружием».

Кроме того, Браже рассказала о поддержке Украины Латвией. По ее словам, республика предоставила Киеву помощь на почти 1% от ВВП, Рига «продолжит это делать».

Между тем СМИ сообщили, что Украина теряет веру в эффективность западного оружия из-за российской новейшей баллистической гиперзвуковой ракеты «Орешник». Киев якобы сосредотачивается на разработке собственного вооружения, пишет Ura.ru.

