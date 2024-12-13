В МИД Латвии заявили, что у Украины хватит оружия до лета 2025 года
Имеющегося у Украины вооружения хватит до конца лета 2025 года, заявила глава МИД Латвии Байба Браже. Об этом пишет Bloomberg.
По данным агентства, министр заявила, что Киев «имеет возможность продержаться все лето с имеющимся у него оружием».
Кроме того, Браже рассказала о поддержке Украины Латвией. По ее словам, республика предоставила Киеву помощь на почти 1% от ВВП, Рига «продолжит это делать».
Между тем СМИ сообщили, что Украина теряет веру в эффективность западного оружия из-за российской новейшей баллистической гиперзвуковой ракеты «Орешник». Киев якобы сосредотачивается на разработке собственного вооружения, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru