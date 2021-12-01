В МИД Китая раскритиковали «самит за демократию» США

Организуемый США «саммит за демократию» является провокацией раскола и конфронтации в мире. Такое заявление сделал официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

По словам дипломата, возмущение представителей многих стран относительно саммита естественно, поскольку такое мероприятие нанесет ущерб единству и сотрудничеству между различными государствами.

Представитель МИД напомнил, что что против саммита выступили Россия, а также представители других стран. Ранее глава МИД России Сергей Лавров также осудил идею саммита демократий в США. По его словам, американское понимание демократии не может стать идеальной формой общественного устройства.

Саммит должен пройти 9-10 декабря. США пригласили на него 110 стран, за исключением России и Китая.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИДСаммитСШАКитай
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