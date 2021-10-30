В МИД Ирана прокомментировали акции протеста в Судане
Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде назвал текущие события в Судане противоречащими демократическому процессу в стране, передает ТАСС.
По мнению дипломата, есть характерные черты, говорящие о вмешательстве внешних сил в происходящее в государстве.
В Судане 24 октября произошел военный переворот. Был арестован гражданский глава государства, распущено правительство и объявлено чрезвычайное положение. После начались акции протеста, в ходе которых погибли несколько человек, десятки пострадали.
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