В МИД ФРГ оценили возможность возвращения России в G7
Возвращения России в Группу семи пока не предвидится, считает министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Об этом глава МИД заявила в беседе с агентством DPA.
«В настоящее время невозможно предсказать, когда Россия сможет вернуться в Группу [семи], нынешняя эскалация во всяком случае не делает ситуацию проще», — подчеркнула Бербок.
Министр добавила, что выход России из G7 был «очень болезненным».
Группа семи — объединение Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, нацеленное на поиск решений глобальных политических и социальных проблем. Россия присоединилась к формату в 1997 году, однако покинула группу после кризиса на Украине и воссоединения Крыма с РФ в 2014 году.
Ранее Анналена Бербок заявила о намерении встретиться с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Тем не менее, конкретики по возможной встрече министров пока нет, пишет РИА ФАН.
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