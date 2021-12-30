В МИД ФРГ оценили возможность возвращения России в G7

Возвращения России в Группу семи пока не предвидится, считает министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Об этом глава МИД заявила в беседе с агентством DPA.

Лавров: глава МИД Германии Бербок посетит Россию

«В настоящее время невозможно предсказать, когда Россия сможет вернуться в Группу [семи], нынешняя эскалация во всяком случае не делает ситуацию проще», — подчеркнула Бербок.

Министр добавила, что выход России из G7 был «очень болезненным».

Группа семи — объединение Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, нацеленное на поиск решений глобальных политических и социальных проблем. Россия присоединилась к формату в 1997 году, однако покинула группу после кризиса на Украине и воссоединения Крыма с РФ в 2014 году.

Ранее Анналена Бербок заявила о намерении встретиться с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Тем не менее, конкретики по возможной встрече министров пока нет, пишет РИА ФАН.

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