В МИД ФРГ назвали правильным решение о санкциях из-за Навального
Решение Евросоюза о введении в отношении России санкций по инциденту с оппозиционером Алексеем Навальным было правильным. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в ходе совместной пресс-конференции с генсеком ООН Антониу Гутерришем.
По словам главы немецкого МИД, Россия не предприняла никаких действий для прояснения ситуации с возможным отравлением Навального. Маас считает, что у российских властей для этого было достаточно возможностей и времени.
Алексея Навального 20 августа экстренно госпитализировали в Омске. Политик почувствовал себя плохо во время перелёта. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Омские медики диагностировали Навальному нарушение обмена веществ, однако немецкие специалисты заявили об отравлении политика веществом из группы «Новичок». Германия так и не предоставила России никаких доказательств возможного отравления, несмотря на запросы российского МИД.
В связи с инцидентом с Навальным Евросоюз ввёл санкции в отношении России. Под ограничения попали ряд официальных лиц, в том числе первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава ФСБ Александр Бортников, напоминает RT.
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