В МИД Эстонии отреагировали на высылку дипломата из России
Министерство иностранных дел Эстонии пока не определилось с ответом на высылку своего дипломата из России. Об этом сообщил представитель внешнеполитического ведомства порталу телерадиовещания ERR.
«Речь идет о вызывающем крайнее сожаление случае, который не способствует отношениям двух государств. Мы тщательно рассматриваем наши собственные последующие действия», — считают в эстонском МИД.
Ранее посла Эстонии в РФ Маргуса Лайдре вызвали в МИД России, где дипломату выразили протест и вручили ноту о признании персоной нон грата сотрудника эстонской миссии, сообщает телеканал «360». Сотрудник посольства должен покинуть территорию РФ в течение недели. Действия российского дипведомства стали ответом на высылку служащего посольства РФ из Эстонии, напоминает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 508 / сут.
Умерли
160 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+14 893 / сут.
- Тестовый запуск корабля Starliner к МКС отменили
- В ЛНР сообщили о подрыве на мине автомобиля с военными ВСУ
- Роль Вронского в сериале «Анна К» получил актер Роман Васильев
- СМИ сообщили о лесных пожарах в окрестностях Иерусалима
- Власти Турции объявили, что пожары больше не угрожают туристам
- В МИД Эстонии отреагировали на высылку дипломата из России
- Врач объяснил, как избежать тромбозов после COVID-19
- В Ростовской области для посещения МФЦ или почты потребуют справку о вакцинации
- Центробак РФ начал готовиться к продаже акций банка «Открытие»
- «День защитника Украины» переименовали в «День защитника и защитниц»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru