В МИД Эстонии отреагировали на высылку дипломата из России

Министерство иностранных дел Эстонии пока не определилось с ответом на высылку своего дипломата из России. Об этом сообщил представитель внешнеполитического ведомства порталу телерадиовещания ERR.

«Речь идет о вызывающем крайнее сожаление случае, который не способствует отношениям двух государств. Мы тщательно рассматриваем наши собственные последующие действия», — считают в эстонском МИД.

Ранее посла Эстонии в РФ Маргуса Лайдре вызвали в МИД России, где дипломату выразили протест и вручили ноту о признании персоной нон грата сотрудника эстонской миссии, сообщает телеканал «360». Сотрудник посольства должен покинуть территорию РФ в течение недели. Действия российского дипведомства стали ответом на высылку служащего посольства РФ из Эстонии, напоминает «Свободная пресса».

