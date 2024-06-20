В МИД Бразилии заявили, что не будут разрывать дипотношения с Израилем

Бразилия не будет разрывать дипломатические отношения с Израилем, несмотря на отзыв своего посла из Тель-Авива. Об этом заявил министр иностранных дел республики Мауро Виэйра, пишет ТАСС.

СМИ: Бразилия окончательно отозвала посла из Израиля

В феврале президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва распорядился отозвать посла страны в Израиле для консультаций. Меры приняли на фоне конфликта из-за слов главы государства, сравнившего действия Тель-Авива в секторе Газа с преступлениями Адольфа Гитлера, и объявления Лулы да Силвы персоной нон грата в Израиле, напоминает 360.ru.

«Посол уже покинул дипломатическое представительство, это не значит, что мы разорвали отношения с Израилем. Отзыв посла — это далеко не разрыв», — заявил Виэйра.

Как отметил министр, Бразилия таким образом продемонстрировала недовольство действиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Газе, но эти шаги не осложнили диалог между странами. Виэйра подчеркнул, что государственные дела продолжает вести «компетентный поверенный в делах».

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ФОТО: РИА Новости
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