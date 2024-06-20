В МИД Бразилии заявили, что не будут разрывать дипотношения с Израилем
Бразилия не будет разрывать дипломатические отношения с Израилем, несмотря на отзыв своего посла из Тель-Авива. Об этом заявил министр иностранных дел республики Мауро Виэйра, пишет ТАСС.
В феврале президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва распорядился отозвать посла страны в Израиле для консультаций. Меры приняли на фоне конфликта из-за слов главы государства, сравнившего действия Тель-Авива в секторе Газа с преступлениями Адольфа Гитлера, и объявления Лулы да Силвы персоной нон грата в Израиле, напоминает 360.ru.
«Посол уже покинул дипломатическое представительство, это не значит, что мы разорвали отношения с Израилем. Отзыв посла — это далеко не разрыв», — заявил Виэйра.
Как отметил министр, Бразилия таким образом продемонстрировала недовольство действиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Газе, но эти шаги не осложнили диалог между странами. Виэйра подчеркнул, что государственные дела продолжает вести «компетентный поверенный в делах».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МВД объявило в розыск экс-командующего ВСУ Забродского
- Путин: Москва заинтересована в долгосрочных поставках углеводородов во Вьетнам
- Послы ЕС согласовали очередной пакет санкций против России
- На автовокзале в Домодедове водитель автобуса насмерть сбил женщину
- «АвтоВАЗ» возобновил продажи модели Lada Largus
- Нидерланды планируют передать Украине истребители F-16 до начала осени
- Путин: Россия и Вьетнам перейдут на расчеты в нацвалютах
- В МИД Бразилии заявили, что не будут разрывать дипотношения с Израилем
- СВР: Вашингтон считает Залужного подходящей заменой Зеленскому
- На жительницу Хабаровска возбудили дело о госизмене за сбор данных для СБУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru