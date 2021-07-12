В МИД Белоруссии допустили запуск прямых авиарейсов в Крым

Решение о запуске прямых авиарейсов из Белоруссии в Крым может быть принято, если открытие перелетов станет выгодным для общества, страны и для государства. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью телеканалу RT.

Глава белорусского МИД подчеркнул, что страна смотрит на ситуацию со всех сторон, пишет «Свободная пресса». В случае открытия прямого авиасообщения с Крымом Минску стоит учитывать экономический аспект и возможное введение санкций в отношении белорусской стороны, отмечает Газета.ру.

Макей подчеркнул, что Крым — отличное место для отдыха, и белорусы продолжают путешествовать по полуострову, сообщает РИА ФАН. Министр отметил, что «запрета на поездки не существует», однако «каждый принимает решение для себя».

