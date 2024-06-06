В МИД анонсировали ответ на блокировку Литвой российских товаров

Власти России примут «соответствующие ответные меры» в ответ на решение Литвы ввести с 3 июня запрет на импорт российских товаров. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, доля Литвы в общем объеме внешнеторгового оборота России составляет менее 0,2%. И это означает, что каких-либо значительных негативных последствий для российской экономики от санкций Литвы не следует ожидать.