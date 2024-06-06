В МИД анонсировали ответ на блокировку Литвой российских товаров
Власти России примут «соответствующие ответные меры» в ответ на решение Литвы ввести с 3 июня запрет на импорт российских товаров. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, доля Литвы в общем объеме внешнеторгового оборота России составляет менее 0,2%. И это означает, что каких-либо значительных негативных последствий для российской экономики от санкций Литвы не следует ожидать.
С 3 июня Литва введет запрет на импорт около 2,8 тысяч наименований продукции из России и Белоруссии.
Среди запрещенных товаров будут мясо, рыба, молоко, яйца, мед, овощи, фрукты, кофе, специи, крупы, масло и табачные изделия, передает «Радиоточка НСН».
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