В МИД анонсировали ответ на блокировку Литвой российских товаров

Власти России примут «соответствующие ответные меры» в ответ на решение Литвы ввести с 3 июня запрет на импорт российских товаров. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, доля Литвы в общем объеме внешнеторгового оборота России составляет менее 0,2%. И это означает, что каких-либо значительных негативных последствий для российской экономики от санкций Литвы не следует ожидать.

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С 3 июня Литва введет запрет на импорт около 2,8 тысяч наименований продукции из России и Белоруссии.

Среди запрещенных товаров будут мясо, рыба, молоко, яйца, мед, овощи, фрукты, кофе, специи, крупы, масло и табачные изделия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/ Наталья Селиверстова
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