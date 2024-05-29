СМИ: Литва запретила ввоз почти трёх тысяч категорий товаров из РФ и Белоруссии
Правительство Литвы одобрило запрет на импорт 2,8 тысяч наименований товаров из России и Белоруссии. Как сообщает радио LRT, с соответствующей инициативой выступил парламент республики.
В частности, под запрет попали мясо, рыба, молоко и молочные продукты, яйца, мёд, овощи, орехи и фрукты, кофе и чай, крупы, мука, безалкогольные и алкогольные напитки, корма для животных, табак и многое другое.
Уточняется, что запрет начнёт действовать с 3 июня 2024 года.
Ранее в Евросоюзе заявили о планах ввести ограничения в отношении Белоруссии, касающиеся экспорта в страну товаров и технологий двойного назначения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru