СМИ: Литва запретила ввоз почти трёх тысяч категорий товаров из РФ и Белоруссии

В частности, под запрет попали мясо, рыба, молоко и молочные продукты, яйца, мёд, овощи, орехи и фрукты, кофе и чай, крупы, мука, безалкогольные и алкогольные напитки, корма для животных, табак и многое другое.

Уточняется, что запрет начнёт действовать с 3 июня 2024 года.

Ранее в Евросоюзе заявили о планах ввести ограничения в отношении Белоруссии, касающиеся экспорта в страну товаров и технологий двойного назначения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

