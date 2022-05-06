В Латвии заявили, что Украина планирует удар по Крымскому мосту 9 мая

Украина 9 мая планирует нанести удар по Крымскому мосту. Такое заявление сделал в интервью Латвийскому радио представитель Национальных вооруженных сил (НВС) капитан Янис Слайдиньш.

По словам Слайдиньша, в плане вооружения у Украины есть такая возможность, и «удачное проведение операции стало бы моральным подъемом для страны».

Слайдиньш высказал мнение, что повреждение Крымского моста стало бы серьезным ударом по России, так как по нему поставляются резервы для всего южного направления.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Крымский Мост
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