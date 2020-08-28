В Латвии призвали договариваться с РФ на «ненавистном русском языке»
Объём перевалки грузов в портах Латвии в первом полугодии снизился почти на треть – на 30,1%, но власти страны это, похоже, не заботит, заявил лидер фракции партии «Согласие» в сейме Латвии Янис Урбанович.
«Кому нужны грузы, доходы и рабочие места, которые могут появиться благодаря прагматичным отношениям с восточными соседями, если с западной стороны приближаются все те миллиарды, которые можно распилить и разделить?» - написал политик на своей странице в Facebook.
По мнению Урбановича, правящая коалиция должна обеспечить приток грузов, чтобы они шли в латвийские порты, а не конкурентам в Клайпеду, Таллин и Санкт-Петербург, отмечает «Газета.ру». Для этого нужно налаживать контакты, много работать, вести переговоры – «да, в том числе, на ненавистном русском языке!» – уверен политик.
Ранее, как сообщало РИА ФАН, в Латвии пытались отстранить от выборов в Рижскую думу партию «Новое согласие», представляющую интересы русскоязычных граждан.
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