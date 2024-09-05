В Латвии одобрили запрет на зарегистрированные в Белоруссии автомобили
Сейм Латвии законопроект, запрещающий зарегистрированным в Белоруссии автомобилям находиться на территории страны. Об этом сообщает Delfi.
Согласно документу, новые нормы начнут действовать с 1 ноября 2024 года. Таким образом машины с белорусской регистрацией следует вывезти из Латвии или перерегистрировать до 31 октября.
После установленной даты автомобили из Белоруссии будут допущены в Латвию только для транзитного пересечения страны. Запрет не коснётся лиц с ограниченной подвижностью, которые приезжают в республику к родственникам.
Как пишет Delfi, законопроект считается срочным, поэтому утверждаться он будет не в трёх чтениях, а в двух.
Ранее власти Литвы ввели запрет на въезд на территорию республики всех автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии независимо от гражданства водителя и пассажиров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Троих опекунов отправили в колонию за избиении приемных детей
- В Латвии одобрили запрет на зарегистрированные в Белоруссии автомобили
- Столтенберг: В НАТО обсуждают применение Киевом дальнобойных ракет
- Сборная России по футбола разгромила Вьетнам в Ханое
- Участница Олимпиады в Париже скончалась в результате домашнего насилия
- Гладков: При обстреле Шебекино погиб мирный житель
- Вертолет британских ВМС разбился во время учений в Ла-Манше
- Минприроды планирует открыть в Сибири и на Дальнем Востоке до 1000 месторождений
- В США арестовали продюсера, заработавшего $10 млн на стримингах с помощью ИИ
- СМИ: ОПЕК+ договорилась отсрочить увеличение добычи нефти на два месяца
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru