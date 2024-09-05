В Латвии одобрили запрет на зарегистрированные в Белоруссии автомобили

Согласно документу, новые нормы начнут действовать с 1 ноября 2024 года. Таким образом машины с белорусской регистрацией следует вывезти из Латвии или перерегистрировать до 31 октября.

После установленной даты автомобили из Белоруссии будут допущены в Латвию только для транзитного пересечения страны. Запрет не коснётся лиц с ограниченной подвижностью, которые приезжают в республику к родственникам.

Как пишет Delfi, законопроект считается срочным, поэтому утверждаться он будет не в трёх чтениях, а в двух.

Ранее власти Литвы ввели запрет на въезд на территорию республики всех автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии независимо от гражданства водителя и пассажиров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

