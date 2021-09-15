В Крыму заявили о сговоре стран «Крымской платформы» против участников «Крымской весны»
Участники саммита «Крымская платформа» нацелены на преследование людей, имеющих отношение к воссоединению Крыма с Россией. Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Александр Молохов.
«По имеющейся у нас информации, в кулуарах "Крымской платформы" представители стран Прибалтики, Чехии, Польши и скандинавы действительно сговорились начинать преследовать тех русских, которые участвовали в событиях "Крымской весны", ознаменовавшейся воссоединением полуострова с Россией», — цитирует Молохова РИА Новости.
По мнению юриста, причиной для преследования является нахождение граждан в списках украинского сайта «Миротворец». Портал называет «изменниками родины» и распространяет данные жителей Крыма, самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, уточняет Газета.ру.
Ранее россиянина Александра Франчетти, который поддерживал воссоединение Крыма с РФ, задержали в аэропорту Праги. По данным чешской полиции, ордер на арест активиста был выдан Украиной, отмечает РИА ФАН. Суд отправил Франчетти в пражскую тюрьму Панкрац, где россиянин будет ожидать решения об экстрадиции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+18 178 / сут.
Умерли
193 тыс.+719 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+12 469 / сут.
- СМИ: Экс-главу компании-разработчика Sukhoi SuperJet 100 объявили в международный розыск
- Верховный суд России оправдал женщину по делу о самообороне
- Цена газа в Европе впервые превысила 840 долларов за тысячу кубов
- Лавров: Украина все время что-то клянчит
- Лавров призвал Вашингтон объяснить вмешательство в российские выборы
- В России разработали тест-систему для выявления вируса Нипах
- Кабмин выделил более 2 млрд рублей пострадавшим от паводков в Амурской области
- Российские банки увеличили лимит овердрафта по дебетовым картам
- В России в условиях дельфинария впервые родился белый кит
- Названы самые популярные среди россиян направления в бархатный сезон
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru