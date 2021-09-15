В Крыму заявили о сговоре стран «Крымской платформы» против участников «Крымской весны»

Участники саммита «Крымская платформа» нацелены на преследование людей, имеющих отношение к воссоединению Крыма с Россией. Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Александр Молохов.

«По имеющейся у нас информации, в кулуарах "Крымской платформы" представители стран Прибалтики, Чехии, Польши и скандинавы действительно сговорились начинать преследовать тех русских, которые участвовали в событиях "Крымской весны", ознаменовавшейся воссоединением полуострова с Россией», — цитирует Молохова РИА Новости.

По мнению юриста, причиной для преследования является нахождение граждан в списках украинского сайта «Миротворец». Портал называет «изменниками родины» и распространяет данные жителей Крыма, самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, уточняет Газета.ру.

Ранее россиянина Александра Франчетти, который поддерживал воссоединение Крыма с РФ, задержали в аэропорту Праги. По данным чешской полиции, ордер на арест активиста был выдан Украиной, отмечает РИА ФАН. Суд отправил Франчетти в пражскую тюрьму Панкрац, где россиянин будет ожидать решения об экстрадиции.

