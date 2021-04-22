В Крыму пройдут масштабные межвидовые учения ВС РФ
Межвидовые военные учения с участием боевых кораблей и судов пройдут на полигоне Опук в Крыму в рамках контрольной проверки ВС России. Об этом сообщает ТАСС.
Агентство со ссылкой на Минобороны России передает, что в четверг 22 апреля пройдет основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск. Учения станут этапом внезапной проверки боеготовности войск.
Отмечается, что в мероприятии будут задействован Черноморский флот и Каспийская флотилия, а также подразделения ВДВ, ВВС и ПВО. Кроме того, будет задействовано общевойсковое объединение. В ведомстве уточнили, что за день до учений войска были направлены в "районы сосредоточения".
Черноморский флот, а также часть сил Каспийской флотилии вышли в море. Силы береговых войск, противовоздушной обороны и ракетных комплексов также приведены в готовность. В министерстве заявили, что в российских войсках в апреле пройдет около 4 тысяч различных учений во всех военных округах.
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