В Крыму пройдут масштабные межвидовые учения ВС РФ

Агентство со ссылкой на Минобороны России передает, что в четверг 22 апреля пройдет основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск. Учения станут этапом внезапной проверки боеготовности войск.

Отмечается, что в мероприятии будут задействован Черноморский флот и Каспийская флотилия, а также подразделения ВДВ, ВВС и ПВО. Кроме того, будет задействовано общевойсковое объединение. В ведомстве уточнили, что за день до учений войска были направлены в "районы сосредоточения".

Черноморский флот, а также часть сил Каспийской флотилии вышли в море. Силы береговых войск, противовоздушной обороны и ракетных комплексов также приведены в готовность. В министерстве заявили, что в российских войсках в апреле пройдет около 4 тысяч различных учений во всех военных округах.

