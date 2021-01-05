В Крыму не планируют воевать за воду с Украиной

Заявление Украины о возможном вторжении России на территорию страны — ложь. Об этом заявил глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Ранее на сайте СБУ были опубликованы данные о возможном «вторжении российской армии», якобы намеревающейся установить контроль над дамбой Северо-Крымского канала для решения проблемы водоснабжения Крыма.

Как сообщает РИА Новости, Гемпель считает, что Киев продолжает распространять мифы об агрессии России. Парламентарий назвал действия украинских властей «грязным приёмом».

«Мы не собираемся захватывать никакие каналы и чужие территории, но своего не отдадим», — добавил Гемпель.

По словам главы комитета крымского парламента, власти полуострова намерены «без Украины и не военным путём» решить вопрос водообеспечения Крыма.

