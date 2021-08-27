В Крыму назвали организатора водной блокады полуострова
Организатором водной блокады Крыма является бывший временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации президента Украины Андрей Сенченко. Об этом заявил первый вице-спикер парламента республики Ефим Фикс.
По словам парламентария, Сенченко стал «непосредственным исполнителем и самым главным действующим лицом» произошедшего.
«Материалы, подтверждающие его причастность к организации водной блокады, собраны и направлены в Следственный комитет», — подчеркнул Фикс в беседе с РИА Новости.
Как отметил вице-спикер крымского парламента, в 2014 году Сенченко заставил украинских бизнесменов выделить средства на перекрытие Северо-Крымского канала, пишет «Свободная пресса».
Также Фикс назвал среди причастных к водной блокаде Крыма целый ряд украинских политиков, в том числе экс-президента Украины Петра Порошенко и лидеров экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в РФ) Мустафу Джемилева и Рефата Чубарова.
Следственный комитет России во вторник возбудил уголовное дело об экоциде, напоминает РИА ФАН. По данным следствия, после вхождения Крыма в состав России неустановленные лица причинили ущерб экономической, социальной и экологической обстановке региона, перекрыв Северо-Крымский канал. Подача воды из Днепра прекратилась с 26 апреля 2014 года из-за строительства дамбы на территории Херсонской области.
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