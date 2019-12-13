В Кремле Зеленскому запретили думать о Крыме при рукопожатиях с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о его намерении пожимать руку российскому коллеге до возвращения Крыма.
«Что касается Крыма, то лучше Путину жать руку, не поднимая вопрос о Крыме», - цитирует Пескова «Свободная пресса».
В Кремле добавили, что для возвращения Донбассу Зеленскому нужно не пожимать руки президенту РФ, а исполнять минские соглашения.
Песков добавил, что все смогут пожать друг другу руки после того, как Киев сможет решить «внутриукраинский конфликт» в Донбассе, пишут «Дни.ру».
Ранее Зеленский в эфире политического ток-шоу заявил, что за возвращение «оккупированного Донбасса» готов пожать руку Путину 10 раз, а за возвращение Крыма – 100 раз.
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