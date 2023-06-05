В Кремле заявили о пристальном внимании к новостям о предполагаемом госперевороте в Киргизии

Официальный представитель Кремля добавил, что пока не располагает какой-либо детальной информацией.

Видеозапись с задержанием появилась ранее в соцсетях. На кадрах видно, как вооруженные силовики проводят операцию в частном секторе Бишкека. От Госкомитета нацбезопасности и МВД Киргизии комментариев пока не поступало.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который ратифицирует совместное создание с Киргизией соглашения о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

