В Кремле заявили о пристальном внимании к новостям о предполагаемом госперевороте в Киргизии
Кремль пристально следит за тревожными известиями из Киргизии о массовом задержании причастных к предполагаемому госперевороту. Об этом в интервью журналистам заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщило агентство «Интерфакс».
Официальный представитель Кремля добавил, что пока не располагает какой-либо детальной информацией.
Видеозапись с задержанием появилась ранее в соцсетях. На кадрах видно, как вооруженные силовики проводят операцию в частном секторе Бишкека. От Госкомитета нацбезопасности и МВД Киргизии комментариев пока не поступало.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который ратифицирует совместное создание с Киргизией соглашения о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru