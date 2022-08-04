В Кремле заявили, что переворот на Украине был «настоящей угрозой миропорядку»
Государственный переворот на Украине в 2014 году был угрозой миропорядку, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Слова представителя Кремля приводит РИА Новости.
Песков заявил об этом в ответ на высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что действия Москвы якобы являются «атакой на текущий мировой порядок», пишет RT.
«Настоящая угроза мировому порядку и ситуации в мире, и на нашем континенте, то есть в Европе, наверное, переворот, который произошёл на Украине в 14-м году, и который был тщательно срежиссирован, в том числе странами-членами НАТО», — указал пресс-секретарь российского президента.
Песков добавил, что госпереворот состоялся, несмотря на гарантии, которые давали министры иностранных дел некоторых стран.
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