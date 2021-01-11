В Кремле завершились переговоры по Карабаху
Трёхсторонние переговоры глав России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху завершились в Кремле.
Встреча президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и лидера Азербайджана Ильхама Алиева продлилась около четырёх часов. Переговоры состоялись по инициативе российского президента, сообщают «Невские новости».
По данным пресс-службы Кремля, лидеры государств обсудили реализацию соглашения о прекращении огня в Карабахе, решение проблем региона, а также развитие транспортных и торгово-экономических связей.
Как сообщил Путин по итогам встречи, стороны подписали совместное заявление о развитии Карабаха, план по нему будет представлен в ближайшее время.
Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября 2020 года. В ноябре главы России, Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении огня. Согласно документу, стороны конфликта должны обменяться пленными и погибшими, ряд районов Карабаха переходит под контроль Азербайджана, а в регионе размещаются российские миротворцы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru