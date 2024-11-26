В Кремле сообщили, что премьер Армении Пашинян не посетит саммит ОДКБ в Астане

Глава правительства Армении Никол Пашинян решил не участвовать в саммите Организации Договора о коллективной безопасности в столице Казахстана 28 ноября. Это подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.

Вместе с тем, он подчеркнул, что Москва рассчитывает на возобновление Ереваном сотрудничества в рамках ОДКБ в дальнейшем. По словам Ушакова, официальные представители этой страны заблаговременно заверили, что не будут против принятия на саммите согласованных документов.

Помощник президента РФ также уточнил, что Армения де-юре остается членом ОДКБ в полном объеме. Он также подтвердил, что в саммите лично примет участие Владимир Путин, который 27 ноября прибудет в Казахстан с государственным визитом. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в рамках данного визита запланированы переговоры на высшем уровне в закрытых и расширенных формат.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ПутинОДКБНикол Пашинян

Горячие новости

Все новости

партнеры