В Кремле считают, что отравление Навального никому не выгодно в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что н в России нет людей или сил, которые были бы заинтересованы в возможном отравлении Алексея Навального. Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о том, кому это может быть выгодно, передает ТАСС.

«Не думаю вообще, что кому-то это могло бы быть выгодно, если просто трезво смотреть на происходящее», - прокомментировал Песков.

Он также уточнил, что у России пока нет оснований для возбуждения уголовного дела по происшествию с Навальным в связи с отсутствием информация от немецкой стороны. Песков подчеркнул, что Москва, несомненно, заинтересована в установлении точных причин ЧП с оппозиционером.

По словам пресс-секретаря, отечественным следственным органам могут помочь данные из Германии, которые до сих пор не предоставлены. Он выразил надежду, что это произойдет в ближайшее время, поскольку Генпрокуратура РФ направила запрос о правовой взаимопомощи в Берлин.

Песков также завил об отсутствии оснований для обвинения российской стороны в случившемся и соответственно применении каких-то ограничительных мер. Он подчеркнул, что Москва в целом не приемлет «санкционный язык» и не видит причин для обсуждения каких-либо санкций.

Представитель Кремля также заявил, что не видит повода для того, чтобы президент Владимир Путин выступил с каким-либо специальным заявлением по ситуации с Навальным.

