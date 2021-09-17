В Кремле рассказали о самочувствии Путина

Президент России Владимир Путин чувствует себя хорошо. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Песков подчеркнул, что глава государства чувствует себя «хорошо, как обычно».

Ранее Путин сообщил о своем решении уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. По словам президента, COVID-19 заразились десятки человек из его ближайшего круга. Российский лидер подчеркнул, что будет соблюдать режим самоизоляции в течение нескольких дней.

