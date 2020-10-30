В Кремле прокомментировали жалобы муфтията Москвы на нехватку мечетей

В Кремле прокомментировали жалобы московского муфтията на нехватку мечетей.

Заместитель главного муфтия Москвы Марат Алимов в пятницу заявил, что дополнительные религиозные помещения помогли бы имамам заниматься профилактикой исламистского терроризма.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, сказал, что это лучше обсуждать с мэрией Москвы. «Это вопрос к мэрии города», - сказал Песков.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МечетьИсламДмитрий Песков
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