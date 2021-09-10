В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о возможности войны России и Украины

Ранее Зеленский, выступая на форуме YES Brainstorming в Киеве, заявил об ощутимой вероятности войны с Россией. Украинский президент добавил, что такое развитие событий «было бы самой большой ошибкой со стороны Российской Федерации».

Песков, комментируя высказывание Зеленского, отметил, что в РФ «не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям».

