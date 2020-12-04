В Кремле прокомментировали судьбу русского языка в Молдавии

Москва приветствуют любые усилия, которые дадут возможность жителям стран бывшего СССР общаться на русском языке, в том числе это касается Молдавии. С таким комментарием на встрече с журналистами выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля назвал «внутренним делом» Молдавии все процессы, происходящее в этой республике. Песков подчеркнул, что Москва не намерена вмешиваться в эти дела. Он добавил, что российская сторона может только приветствовать снятие каких-либо ограничений, чтобы имели возможность говорить на том языке, на котором хотят, передает RT.

Накануне парламент Молдавии проголосовал в первом чтении за поправки, которые призваны вернуть русскому статус языка межнационального общения. Законодательный орган республики контролирует Партия социалистов президента Игоря Додна, проигравшего выборы Майи Санду.

