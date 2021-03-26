В Кремле прокомментировали слова Байдена о Путине и Си Цзиньпине

В США неверно толкуют взгляды президента России Владимира Путина на демократию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В четверг президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции, что Путин и глава КНР Си Цзиньпин считают автократию трендом будущего и не считают, что демократия работает.

Песков заявил, что политические системы в мире формируются под национальный уклад в каждом конкретном случае, а потому ярлыки «автократия» и «демократия» не могут быть адекватными для описания всех вариантов политических систем. По словам пресс-секретаря, каждая страна имеет свою демократию.



