В Кремле прокомментировали покупку семьей Асада недвижимости в «Москва-Сити»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ему неизвестна информация о приобретении людьми из окружения президентa Сирии Бaшaрa Aсaдa 20 aпaртaментов в Москве, пишет «Интерфaкс» Об этом сообщaет «Интерфaкс» в понедельник, 11 ноября.

Песков уточнил, что такие сведения не должны быть известны правительству и напомнил, что в России «абсолютно свободный рынок»

Ранее НСН писала, Семья сирийского президента Башара Асада владеет как минимум 20 апартаментами в международном деловом комплексе «Москва-Сити». Совокупная стоимость всех купленных семьей апартаментов оценивается в 40 миллионов долларов.

