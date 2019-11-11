В Кремле прокомментировали покупку семьей Асада недвижимости в «Москва-Сити»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ему неизвестна информация о приобретении людьми из окружения президентa Сирии Бaшaрa Aсaдa 20 aпaртaментов в Москве, пишет «Интерфaкс» Об этом сообщaет «Интерфaкс» в понедельник, 11 ноября.
Песков уточнил, что такие сведения не должны быть известны правительству и напомнил, что в России «абсолютно свободный рынок»
Ранее НСН писала, Семья сирийского президента Башара Асада владеет как минимум 20 апартаментами в международном деловом комплексе «Москва-Сити». Совокупная стоимость всех купленных семьей апартаментов оценивается в 40 миллионов долларов.
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