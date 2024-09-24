В Кремле призвали отличать критику власти от оскорблений

Представитель Кремля прокомментировал законопроект об ужесточении наказания за публичное оскорбление представителей власти в СМИ или интернете. Поправки, разработанные председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым, предусматривают до двух лет заключения за подобные деяния.

«Критика и оскорбления — это разные понятия... Конечно же, власть не должна и не может быть свободной от критики», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь отметил важность критики со стороны населения, так как представители власти «работают на благо этих людей» и служат им.

