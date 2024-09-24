В Кремле призвали отличать критику власти от оскорблений
Власть не может быть свободна от критики, однако следует отличать критику от оскорблений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля прокомментировал законопроект об ужесточении наказания за публичное оскорбление представителей власти в СМИ или интернете. Поправки, разработанные председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым, предусматривают до двух лет заключения за подобные деяния.
«Критика и оскорбления — это разные понятия... Конечно же, власть не должна и не может быть свободной от критики», — подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь отметил важность критики со стороны населения, так как представители власти «работают на благо этих людей» и служат им.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Союзмультфильм» ответил создателю «Ежика в тумане» на обвинения в «воровстве»
- Путин освободил Якушева от должности полпреда президента в УрФО
- Число погибших при израильских бомбардировках на юге Ливана достигло 558
- Экс-начальника отдела полиции осудили за разглашение гостайны
- Адвокат Добровинский нашел для экс-супруга Алсу Абрамова британских адвокатов
- Пезешкиан: Иран никогда не одобрял боевые действия России в Украине
- Жора Крыжовников превратит в сериал фильм «Москва слезам не верит»
- ФАС выявила картельный сговор в сфере ЖКХ на сумму более 827 млн рублей
- Эстонию и Финляндию предупредили о жестком ответе РФ на перекрытие Финского залива
- Лукашенко: Белоруссии надо готовиться к войне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru