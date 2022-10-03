В Кремле призвали исключать эмоции при оценке СВО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при оценках специальной военной операции нужно исключать эмоции, сообщает ТАСС.
«Рамзан Кадыров, который, как вы знаете, с самого начала специальной военной операции очень много сделал и внес очень большой вклад в проведение кампании. И продолжает вносить. Другое дело, что в тяжелые моменты эмоции должны быть исключены при оценках», - сказал Песков.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин, который руководил действиями российских военных на участке Красного Лимана, виновен в сдаче города. За потерю Лимана Кадыров предложил разжаловать Лапина до рядового, лишить наград и отправить на передовую» «смывать кровью свой позор» с автоматом в руках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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