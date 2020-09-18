В Кремле пока нет заявления об отставке белгородского губернатора

В Кремле пока не получали заявления губернатора Белгородской области Евгения Савченко об отставке по собственному желанию, будут контакты для прояснения ситуации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

О досрочном сложении полномочий 70-летним Савченко стало известно накануне вечером, отмечает RT. Белгородский губернатор до сих пор оставался лидером среди глав регионов по длительности пребывания в должности. Он возглавил область ещё в бытность Бориса Ельцина президентом РФ - в 1993 году.

Последний раз он был избран губернатором в единый день голосования 10 сентября 2017 года, заручившись поддержкой 69,29% избирателей.

13 сентября нынешнего года он избран депутатом областной думы. Предполагается, что Савченко уйдет представителем региона в Совет Федерации. Вопрос о его назначении, скорее всего, будет рассмотрен на первом заседании Белгородской областной думы 22 сентября.

