В Кремле подтвердили встречу Путина с Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в пятницу в России. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

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»Да, это, собственно, будет завтра», - сказал Песков.

Он также отметил, что встреча пройдет на территории России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоВладимир Путин

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