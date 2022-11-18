В Кремле ответили на заявления о разлучении семей из-за эвакуации

Он отметил, что детский омбудсмен России Мария Львова-Белова занимается каждым конкретным случаем.

«Есть дети, у которых родители погибли, есть дети, у которых просто в данный момент не оказалось рядом родителей, и так далее», - приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Ранее, 15 ноября, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в эфире «Россия-24» заявил, что эвакуация местных жителей в глубь региона продолжается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

