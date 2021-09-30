В Кремле оценили слова Берлускони о дефиците мировых лидеров

Главное – чтобы в мире не было дефицита выдающихся лидеров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал высказывание бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони о президенте России Владимире Путине. Ранее Берлускони назвал Путина единственным выдающимся лидером в современной политике.

Накануне президент России поздравил Берлускони с 85-летием по телефону. Путин отметил личный вклад экс-премьера Италии в развитие двусторонних отношений. В свою очередь Берлускони отметил сложности политической ситуации во всем мире и в частности в Германии в связи с отсутствием настоящих лидеров.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковВладимир ПутинСильвио Берлускони
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