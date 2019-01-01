В Кремле оценили шансы получения российских паспортов украинцами

Российские власти пока не приняли решение об упрощённой схеме выдачи паспортов всем гражданам Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что такой режим актуален исключительно для жителей самопровозглашенных республик Донбасса - ДНР и ЛНР - в гуманитарных целях, отмечает Ura.ru.

Песков также констатировал, что Москва приняла во внимание заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского, который ранее выступил с комментарием этого вопроса. Как передаёт RT, по словам представителя Кремля, происходит обмен заявлениями, который тщательно отслеживается и фиксируется.

24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощённом получение гражданства Российской Федерации жителями некоторых областей Донбасса. Позднее Владимир Зеленский высказал мнение, что граждане Украины не захотят получать российские паспорта.

