В Кремле оценили шансы получения российских паспортов украинцами
Российские власти пока не приняли решение об упрощённой схеме выдачи паспортов всем гражданам Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что такой режим актуален исключительно для жителей самопровозглашенных республик Донбасса - ДНР и ЛНР - в гуманитарных целях, отмечает Ura.ru.
Песков также констатировал, что Москва приняла во внимание заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского, который ранее выступил с комментарием этого вопроса. Как передаёт RT, по словам представителя Кремля, происходит обмен заявлениями, который тщательно отслеживается и фиксируется.
24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощённом получение гражданства Российской Федерации жителями некоторых областей Донбасса. Позднее Владимир Зеленский высказал мнение, что граждане Украины не захотят получать российские паспорта.
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