В Кремле оценили публикации о «планах» по «вторжению» России на Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в западных СМИ информацию о якобы планируемом «вторжении» России на Украину.

Вашингтон предупредил Брюссель о «планах» Москвы по «вторжению» на Украину

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в США обеспокоены «возможной военной операцией» Москвы по вторжению на украинскую территорию. По данным агентства, Вашингтон поделился опасениями с европейскими коллегами.

Слова представителя Кремля приводит ТАСС. Как отметил Песков, подобные сообщения — пустое и безосновательное нагнетание напряженности.

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ФОТО: РИА Новости
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