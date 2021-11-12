В Кремле оценили публикации о «планах» по «вторжению» России на Украину
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в западных СМИ информацию о якобы планируемом «вторжении» России на Украину.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в США обеспокоены «возможной военной операцией» Москвы по вторжению на украинскую территорию. По данным агентства, Вашингтон поделился опасениями с европейскими коллегами.
Слова представителя Кремля приводит ТАСС. Как отметил Песков, подобные сообщения — пустое и безосновательное нагнетание напряженности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru